Російські військові жорстока розправлялися з громадями України на окупованих територіях. Террористи катували людей за проукраїнську позицію.

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Про один з таких випадків, який трапився на Херсонщині, розповів на Генеральній Асамблеї ENNHRI омбудсмен України Дмитро Лубинець.

"Українського олімпійського чемпіона з греблі катували у підвалі російські військовослужбовці, металевою трубою. Вони тижнями били його і ламали кістки для того, щоб він більше не міг виступати за Україну з нашим синьо-жовтим прапором.

Найстрашніше, що він мені розказав - це те, що припинити катування не було можливо. Катували не тому, що хотіли дізнатись інформацію, а тому, що не могли пробачити херсонцям їх українську незламність", – розповів Лубинець.

Зазначимо, що мова, скоріше за все, йде про одного з призерів Олімпійських ігор 2004 року у Афінах. Тоді українська четвірка у складі Сергія Гриня, Сергія Білоущенка, Олега Ликова, Леоніда Шапошнікова завоювала бронзову нагороду.