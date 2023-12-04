Чергова втрата на фронті: росіяни вбили колишнього футболіста Віталія Залізняка

Під час виконання бойового завдання Віталій Залізняк отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Колишній футболіст був навідником кулеметного відділення роти вогневої підтримки.

Повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україну забрало життя чергового спортсмена. На 51-му році життя загинув ексфутболіст низки українських клубів Віталій Залізняк.

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Віталій Залізняк був солдатом, навідником кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Під час виконання бойового завдання поблизу селища Залізничного на Запоріжжі, Віталій отримав не сумісне з життям осколкове поранення.

Захиснику України було 50 років

Під час кар'єри футболіста Залізняк виступав за ФК Космос (Павлоград), ФК Металург (Новомосковськ), ФК Маріуполь, ФК Торпедо (Запоріжжя), ФК Сталь (Кам'янське), та ФК Електрометалург-НЗФ (Нікополь).

Поховають Віталія Залізняка 5 грудня у рідному місті Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Прощання відбудеться о 12:00 біля меморіалу пам’яті загиблих Героїв.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.