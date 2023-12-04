Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину унесло жизнь очередного спортсмена. На 51-м году жизни погиб эксфутболист ряда украинских клубов Виталий Зализняк.

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Виталий Зализняк был солдатом, наводчиком пулеметного отделения роты огневой поддержки. Во время выполнения боевого задания вблизи поселка Зализное Виталий получил не совместимое с жизнью осколочное ранение.

Защитнику Украины было 50 лет

Во время карьеры футболиста Зализняк выступал за ФК Космос (Павлоград), ФК Металлург (Новомосковск), ФК Мариуполь, ФК Торпедо (Запорожье), ФК Сталь (Каменское) и ФК Электрометаллург-НЗФ (Никополь).

Похоронят Виталия Зализняка 5 декабря в родном городе Новомосковске на Днепропетровщине. Прощание состоится в 12:00 у мемориала памяти погибших Героев.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.