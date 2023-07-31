Життя за волю та долю України віддав Євгеній Світличний. Чоловік добився неабияких висот у сфері фрі-файту.

Варте уваги

Вічна пам'ять

Світличний воював у лавах батальйону імені Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Євгенія не стало після виконання бойового завдання в ході стрілкового бою. Загинув герой України у віці 29-и років. Варто відзначити, що Світличний був Майстром спорту з фрі-файту та переможцем багатьох професійних турнірів у цій дисципліні. Зокрема, Євгеній тріумфував у чемпіонаті України. До того ж Світличний ще й актор був актором, який втілив образ Карася у фільмі "Носоріг", де головну роль відіграв лідер "Гонору" Сергій Філімонов.

Під час виконання бойового завдання, в стрілковому бою, загинув наш брат Євген "Жека" Світличний. Бути воїном – жити вічно. Ми помстимося,

– сказано в заяві батальйону "Гонор".

Євгеній Світличний / інстаграм "Гонору"