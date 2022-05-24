У війні з окупантами за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін

Україна втратила ще одного героя України та спортивного чемпіона Олексія Яніна. Військовий полку "Азов" загинув ще 7 квітня.

Ще одна втрата для України

Олексій Янін віддав життя за свободу українців та територіальну цілісність країни ще на початку квітня. Але інформацію про смерть спортсмена Міністерство молоді та спорту повідомило лише 24 травня. Пройшов понад місяць.

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Коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Янін вже був на сході країни. Ще у далекому 2014 році спортсмен добровільно вступив на службу до ЗСУ. Згодом продовжив боронити країну у рядах полку "Азов", де прослужив чотири роки, але вже у липні 2020-го вдруге пішов в "Азов".

Олексій загинув у ніч з 6-го на 7-ме квітня під час участі у бойових діях за місто-герой Маріуполь.

Як йдеться на сайті "Янголи спорту", зі слів побратимів, подробиці смерті будуть відомі після перемоги України. До закінчення контракту з "Азовом" у Яніна залишалось 1,5 року.

Що відомо про Олексія Яніна

Олексій Янін у 21-річному віці почав займатись тайським боксом. До цього з 9 років ходив на тренування з боксу.

Був чемпіоном України з кікбоксингу.

Ставав найкращим на чемпіонаті світу з бойових мистецтв – "муай-тай".

Без чоловіка та батька залишились дружина Тамара та син Назарій. Міністерство молоді та спорту висловило свої співчуття родині загиблого спортсмена та військового.

Вороги продовжують вбивати наших захисників

Не встигли ми відійти від новини про загибель у боях за Україну чемпіона України та боксера відомої команди "Українські отамани" Олега Прудкого, що стало відомо 23 травня, як знову спортивну сім'ю сколихнула жахлива новина.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже 90 днів, забрало життя вже 47 спортсменів. Хтось загинув під час служби, а хтось від ворожих снарядів, куль, коли перебували у власних кватирах чи будинках.

В Україні відкрили сайт із символічною назвою "Янголи спорту", де публікують коротку інформацію про спортсменів, які загинули від 24 лютого.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям Олексія Яніна. Ніколи не забудемо та не пробачимо окупантам жодної смерті українського захисника. Герої не вмирають!