Російські окупанти знищили дитячу веслувальну базу на Одещині: жахливі фото

Терористи продовжують нищити будь-яку інфраструктуру України, маючи на меті завдати нашій країні якомога більшої шкоди. На жаль, спортивні споруди, де тренуються діти, також є метою росіян.

З початку війни в Україні російські окупанти завдали шкоди чималій кількості інфраструктури. Більшість із них пошкоджені або знищені ракетами або безпілотниками.

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При цьому росіяни б'ють далеко не тільки по військовим об'єктам, а і по цивільним. Страждають від цих дій і спортивні споруди. Про нову атаку повідомили у спортивному клубі "Таїрове" на Одещині.

Внаслідок дій беспілотників "шахед" була знищена дитяча веслувальна база "Чорноморець" в Таїровому. Спортивний клуб показав в інстаграм наслідки руйнувань.

Росіяни знищили дитячу веслувальну базу: дивитися фото

Ось такий він "русскій мір" – страшний, агресивний та байдужий до спортивних мрій наших дітей. Спортсмени втратили не лише човни, але й кришу над головою. Діти, які ще вдень 16 грудня, тренувалися на тій самій воді, наступного ранку, разом зі своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки звалищ згорівших човнів та допомагали відновити те, що було зруйновано. І кого ви намагаєтесь перемогти? Запам’ятайте – ви зруйнували нам човни, але ніколи не зруйнуєте найцінніше — наші спортивні плани, мрії та віру в нашу Перемогу,

– йдеться у заяві СК "Таїрове".

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Клуб організував збір на відновлення бази та закликав всіх небайдужих долучитися до нього. Реквізити – за посиланням.

Нагадаємо, що в жовтні російські терористи зруйнували стадіон "Торпедо" в Запоріжжі за допомогою ракети С-300. Саме на цій арені свою останню гру в житті провів легендарний Валерій Лобановський.