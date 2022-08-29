Легіонер Шахтаря пояснив, чому не покинув клуб під час війни в Україні

Лассіна Траоре став одним з небагатьох легіонерів, які вирішили залишитись в УПЛ. Вже майже рік форвард заліковує травму.

Це літо ознаменувалось масовим відтоком легіонерів з чемпіонату України. Іноземні гравці не захотіли їхати у країну, де іде війна.

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При цьому є і винятки з цього правила. Один з них – форвард Шахтаря Лассіна Траоре. Буркінієць залишився в розташуванні донеччан. Своє рішення він прокоментував так:

Останній рік був жахливим. Для мене, але особливо для клубу і цієї країни. Але під час реабілітації я завжди відчував підтримку всіх у Шахтарі. Я міг би піти, але це не було б правильним. Хочу подякувати іншим клубам за такий інтерес до мене. Я сильніший, ніж будь-коли, і прагну відплатити клубу. Вперед,

– написав Лассіна на своїй сторінці в інстаграм.

Майже рік без футболу

Лассіна Траоре прийшов у Шахтар рік тому з Аякса. За 14 матчів у складі "гірників" він встиг відзначитись аж 9 голами.

Така мала кількість ігор спричинена серйозною травмою, яку він отримав торік у матчі ЛЧ проти Інтера. З 28 вересня 2021 року Траоре не виходив на поле. Його контракт з донеччанами діє до 2026 року.

Невдалий старт Шахтаря

Нагадаємо, що Шахтар невдало стартував у цьому сезоні УПЛ. У першому турі команда Ігора Йовічевича поділила очки з Металістом 1925, а у другому з проблемами обіграла Кривбас.

Відеоогляд матчу Шахтар – Кривбас:

Наразі донеччани йдуть на 6 місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний поєдинок Шахтар проведе у п'ятницю, 2 вересня, проти Руха.