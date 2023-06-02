Хоче бути в безпеці: тенісистка з Білорусі втекла від питань про війну під цинічним приводом

Аріна Сабалєнка продовжує пробивати репутаційне дно. Прихильниця Лукашенка вже відмовляється від пресконференцій через питання про Україну. Натомість вона збирає "ручних" журналістів для "теплої ванни".

Війна в Україні змусила світовий спорт відгородитися від росіян та білорусів. Команди не допускають до змагань, а індивідуальним спортсменам дозволяють виступати лише під нейтральним прапором.

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При цьому представників РФ та Білорусі це не змусило виступити проти воєнних дій. Майже всі вони обрали мовчанку та пропагують заяви про "спорт внє палітікі"

Виявляється, Сабалєнка в небезпеці

Яскравим прикладом стала друга ракетка світу Аріна Сабалєнка. Дівчина всіляко уникає питань про війну в Україні, а на прохання засудити владу Білорусі за вчинення геноциду українців на пару з Росією вона відмовляється відповідати.

Тепер же Аріна пробила чергове дно. Не спортивне, адже на Ролан Гаррос вона вже пройшла в 1/8 фіналу, обігравши в останньому поєдинку іншу представницю країни-терористки – росіянку Каміллу Рахімову.

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Після гри Сабалєнка вирішила проігнорувати пресконференцію для журналістів, щоб уникнути незручних питань. Натомість білоруска зібрала лояльну для себе пресу, якій і дала інтерв'ю. Своє рішення вона пояснила бажанням почуватися в безпеці.

Після матчу з Костюк я поспілкувалася з пресою, як і зазвичай це роблю. Я знаю, що вони досі очікують питання, які більше стосуються політики і не так сильного мого тенісу. Вже багато місяців я відповідаю на ці питання на турнірах, дуже чітко висловлюючи свої почуття та думки. Ці питання не турбують мене після моїх матчів. Мені доводиться давати відповіді на питання, які не пов'язані з моїм тенісом або моїми матчами. Але в середу на пресконференції я не почувалася в безпеці. А я маю почуватися в безпеці, коли даю інтерв'ю журналістам після матчів. Я вирішила уникнути подібної ситуації сьогодні для власного психічного здоров'я та добробуту. Організатори підтримали мене в цьому рішенні,

– заявила прихильниця терористів.

Білоруска закриває очі на геноцид

Мабуть, Аріні варто дізнатися значення терміну "безпека". Вже потім можна цинічно заявляти про це, коли мільйони українців знаходяться під загрозою смерті через дії в тому числі і білоруського диктатора.

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Втім коли ти є співучасницею геноциду, завжди зручного його не помічати. Слід нагадати, що у 2020 році Сабалєнка підтримала Алєксандра Лукашенка у кривавому розгоні антивладних мітингів.

Саме це залишило Білорусь у ролі маріонетки Росії. Сама ж Аріна часто готується до турнірів у РФ, хоч і живе в Маямі (США). А її бойфрендом є хокеїст Константін Кольцов, теж прихильник Лукашенка. Ба більше, у 2022 році він виступив із підтримкою війни в Україні.