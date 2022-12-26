Скільки треба грошей на відбудову зруйнованої війною спортивної інфраструктури: дані Беленюка

Росія з початку повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року активно знищувала цивільну інфраструктуру в Україні. Від обстрілів постраждали й спортивні об'єкти.

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк озвучив суму, яку треба на відновлення спортивної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російської військової агресії.

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"За мінімальними підрахунками, наразі близько 180 мільйонів доларів нам треба на відбудову тих об'єктів спортивної інфраструктури, які пошкоджені або повністю зруйновані", – розповів Жан Беленюк.

Ще одна втрата для українського спорту, окрім самої інфраструктури – наступне покоління спортсменів.

"Багато дітей виїхали за кордон. Спортсменів та потенційних спортсменів, які у вересні могли піти займатися тим чи іншим видом спорту", – відзначив Жан Беленюк.

Які спортивні об'єкти пошкодили або знищили російські окупанти

Російська армія неодноразово обстрілювала спортивні об'єкти по всій Україні. Один з найвідоміших випадків – знищення ракетами С-300 приміщення спортивного комплексу "Локомотив" у Харкові 2 вересня. Там проводили спортивні заходи з волейболу, мініфутболу, баскетболу, гандболу тощо; а також різні масові заходи. Саме там тренувалися українські олімпійці.

Так само від російських окупантів постраждав і футбольний стадіон в Чернігові. Декілька снарядів впали прямо на футбольне поле, коли в місті та навколо нього точилися бої

У Сєвєродонецьку російські військові знищили Льодовий палац. Це саме те приміщення, в якому в листопаді 2004 році тодішні депутати "партії регіонів" провели з'їзд, на якому закликали до відокремлення південно-східних областей від України – десять областей мали провести референдум і оголосити незалежність від України