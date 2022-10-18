Двоє фанатів Карпат "Тай" та "Дрогобич" загинули за Україну у війні проти Росії

Львівські Карпати 18 жовтня трагічну звістку про загибель двох відомих уболівальників ультрасу "левів". Юрій "Тай" Осадчук (Lviv City Firm) та Ростислав "Дрогобич" Шийко (лідер Banderstadt ultras) віддали життя за свободу України.

Багато фанатів українських футбольних клубів боронять Україну від ворога ще з часів бойових дій на Сході країни. Ще більше представників ультрасу пішли воювати після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у нашу країну.

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Віддали життя за рідну країну

На жаль, будь-яка війна забирає життя мирних людей та військових. Цього разу горе прийшло у родину клубу з міста Лева.

Львівські Карпати сумують з приводу загибелі двох відомих уболівальників 16-го сектора – Юрія "Тай" Осадчука (Lviv City Firm) та Ростислава "Дрогобич" Шийка (лідер Banderstadt ultras).

Це непоправна втрата для всієї карпатівської родини. Вічна слава Героям України!,

– йдеться на офіційному сайті "левів".

Редакція сайту 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблих. Кожен окупант відповість за скоєні злочини та усі загублені життя українців.

Після 24 лютого в Україні спеціально створили сайт "Янголи спорту", де можна прочитати короткий про загиблих спортсменів.