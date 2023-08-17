Без неї ця історія матиме дуже сумний кінець, – Циганков закликав світ допомогти Україні

Країни цивілізованого світу потрохи втомлюються від війни в Україні. Через що зменшується допомога для українського народу та захисників, які щодня віддають свої життя у війні проти Росії.

На жаль, складно навіть порівняти ту допомогу, яку отримувала Україна на початку повномасштабного вторгнення, та ту, яку отримує у серпні 2023 року. Світ потрохи забуває про війну проти Росії.

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Циганков: Це ситуація, яку ніхто ніколи не повинен відчувати

Із закликом до світу виступив правий вінгер іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков. Футболіст пригадав момент 24 лютого 2022 року, коли зустріч повномасштабне вторгнення в Україні.

"Я був там, коли почалася війна, тому добре знаю, про що йдеться. Дуже важко всім людям, які там живуть. Ми дуже переживали з родиною, коли були в Україні. Це ситуація, яку ніхто ніколи не повинен відчувати", – сказав український футболіст.

Після чого Циганков закликав Європу, США та інші цивілізовані країни активізувати свою допомогу його рідній країні. Адже без неї Росія може перемогти у війні, а Владімір Путін аж ніяк не зупиниться на Україні, а піде далі воювати з іншими європейськими державами.

Також гравець подякував українським захисникам, які щодня клаптик з клаптиком відвойовують наші землі, які окупував ворог.

Ми маємо щодня допомагати українському народу, моїй країні, бо без нашої допомоги ця історія матиме дуже сумний кінець. Ми маємо бути безмежно вдячні нашим мужнім воїнам, які весь час захищають Україну. Навіть не хочу уявляти, що було б без них,

– заявив Циганков.

"Новини не показують повної реальності війни"

Український легіонер у складі Жирони зізнався, що нікому з членів його сім'ї чи друзів не довелось піти воювати. Натомість востаннє футболіст був у рідній країні ще у грудні 2022-го, коли зіграв останній матч у футболці Динамо. Віктор розповів, що вже тоді знав, що у найближчому майбутньому стане футболістом Жирони.

Футболіст "червоно-білих" запевнив, що новини не показують усієї реальності війни в Україні, але він вірить у перемогу ЗСУ та своєї країни.

Новини не показують повної реальності війни. Реальність така, що кожен день може статися якесь нещастя. Можливо, це відбувається прямо зараз. Немає тихої хвилини. Дуже складно. Чекаємо на нашу перемогу. Наші воїни роблять все, щоб її отримати. Звичайно, ми переможемо, звичайно,

– відповів Віктор.

Циганков розповів, чи достатньо допомагає світ Україні.

"Ця допомога нам потрібна. Без вашої допомоги було б ще важче. Якщо хтось захоче зробити більше, ми будемо дуже вдячні, але це залежить не від нас. Я вважаю, що найефективнішим способом допомоги є фінансові внески, тому що на ці гроші український уряд зможе купити зброю, щоб захистити наш народ від атак Росії. Є люди, які втратили домівку, рідних…Це непоправні втрати, і мало що можна зробити, окрім як дати їм притулок та їжу. Це жахливо. Якщо хтось може допомогти, просто зробіть це", – сказав вінгер.