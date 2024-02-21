Фанат Гітлера: відсидівший російський боксер із сином прийняв фатальне рішення воювати в Україні

Поки одних цивілізований світ повертає до міжнародних змагань, інші російські та білоруські спортсмени йдуть на вірну смерть в Україну. Таким вчинком вони доводять, що "спорт не поза політикою"

Російський спортсмен В’ячеслав Дацик на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав агресію своєї країни проти України. Він неодноразово відвідував тимчасово окуповані українські території, а тепер прийняв фатальне для себе рішення.

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Типовий денацифікатор

44-річний боксер та боєць ММА підписав безстроковий контракт із Міністерством оборони Росії. Спортсмен воюватиме проти України разом зі своїм сином, який проходить службу в повітрянодесантних військах країни-терористки, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Зазначимо, що В’ячеслав Дацик є радикальним неонацистом, расистом та фанатом Гітлера. У своїх інтерв’ю він неодноразово закликав спалювати євреїв і гомосексуалістів. Після початку повномасштабного вторгнення активно вербував зеків для війни в Україні.

Спортсмен сам декілька разів сидів у в'язниці. Зокрема, його засуджували за розбійні набіги на салони мобільного зв'язку, організацію так званого "голого маршу" повій в рамках зачистки борделів та незаконний перетин кордону.



В'ячеслав Дацик / Фото з росЗМІ

. У професійній кар’єрі на рахунку В’ячеслава Дацика 15 поєдинків у змішаних єдиноборствах та 10 боїв у боксі. Востаннє виходив у ринг у березні 2023 року та поступився американцю Кевіну Джонсону.