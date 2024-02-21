Російський спортсмен В’ячеслав Дацик на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав агресію своєї країни проти України. Він неодноразово відвідував тимчасово окуповані українські території, а тепер прийняв фатальне для себе рішення.

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44-річний боксер та боєць ММА підписав безстроковий контракт із Міністерством оборони Росії. Спортсмен воюватиме проти України разом зі своїм сином, який проходить службу в повітрянодесантних військах країни-терористки, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Зазначимо, що В’ячеслав Дацик є радикальним неонацистом, расистом та фанатом Гітлера. У своїх інтерв’ю він неодноразово закликав спалювати євреїв і гомосексуалістів. Після початку повномасштабного вторгнення активно вербував зеків для війни в Україні.

Спортсмен сам декілька разів сидів у в'язниці. Зокрема, його засуджували за розбійні набіги на салони мобільного зв'язку, організацію так званого "голого маршу" повій в рамках зачистки борделів та незаконний перетин кордону.



В'ячеслав Дацик / Фото з росЗМІ

Довідка. У професійній кар’єрі на рахунку В’ячеслава Дацика 15 поєдинків у змішаних єдиноборствах та 10 боїв у боксі. Востаннє виходив у ринг у березні 2023 року та поступився американцю Кевіну Джонсону.