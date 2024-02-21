Російський спортсмен В’ячеслав Дацик на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав агресію своєї країни проти України. Він неодноразово відвідував тимчасово окуповані українські території, а тепер прийняв фатальне для себе рішення.
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44-річний боксер та боєць ММА підписав безстроковий контракт із Міністерством оборони Росії. Спортсмен воюватиме проти України разом зі своїм сином, який проходить службу в повітрянодесантних військах країни-терористки, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Зазначимо, що В’ячеслав Дацик є радикальним неонацистом, расистом та фанатом Гітлера. У своїх інтерв’ю він неодноразово закликав спалювати євреїв і гомосексуалістів. Після початку повномасштабного вторгнення активно вербував зеків для війни в Україні.
Спортсмен сам декілька разів сидів у в'язниці. Зокрема, його засуджували за розбійні набіги на салони мобільного зв'язку, організацію так званого "голого маршу" повій в рамках зачистки борделів та незаконний перетин кордону.
В'ячеслав Дацик / Фото з росЗМІ