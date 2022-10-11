Спортсмени з Росії можуть вирушити на війну проти України у спеціальному добровольчому загоні

У вересні Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Спортсмени вже теж підпадають під неї та можуть воювати проти України.

Чимало російських спортсменів, тренерів, масажистів клубів та інших отримали повістки. Серед них є й відомі колишні атлети – ексбоксер Ніколай Валуєв.

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Яка країна – такі і рішення

У країні-терориста навіть дійшла справа до того, що можуть створюватись добровольчі загони, де служитимуть виключно російські спортсмени. Вони будуть відправлятись на фронт, щоб вбивати українських захисників та мирних жителів, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

10 жовтня у Москві відбулось попередження засідання щодо теми створення таких загонів.

Спершу у Росії хочуть залучити регіональні спортивні федерації. Не виключено, що у такий добровольчий загін можуть потрапити навіть московські федерації. Незабаром спортсмени будуть повідомлені про таке рішення влади.

Раніше депутатка російської держдуми Свєтлана Журова розповідала, що часткова мобілізація, яка була оголошена 21 вересня, може торкнутись спортсменів.