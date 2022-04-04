Війна об'єднала запеклих суперників: лідер Шахтаря Степаненко тренується із Динамо
Джерело:інстаграм Динамо
Київське Динамо відновило тренування у Румунії після виїзду з України. Разом із "біло-синіми" свою фізичну форму підтримує опорник Шахтаря Тарас Степаненко.
Простягнули руку допомоги
Кияни готуються до серії благодійних матчів. Серед футболістів несподівано з'явився один із лідерів Шахтаря Тарас Степаненко. Футболіст приєднався до Динамо після того, як команда прилетіла у Румунію.
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Однак мова не йде про трансфер. Степаненко просто підтримуватиме форму у столичному клубі. Опорник не буде грати за "біло-синіх" у благодійних поєдинках.
Пресслужба Динамо зазначила, що кияни не ділять футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у часи війни в Україні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для київського клубу.
- Нагадаємо, що 4 квітня з'явилась інформація, що Шахтар теж отримав досвід на виїзд за кордон. Швидше за все, що після цього Степаненко доєднається до рідної команди.
- На підопічних Роберто Де Дзербі теж чекатиме ціла низка благодійних поєдинків, у яких збиратимуть кошти на потреби українців.
- Однак донеччани начебто не зможуть розраховувати на легіонерів із Бразилії. До команди буцімто доєднаються лише Ісмаїлі та Марлон. Останній допомагає українській армії.