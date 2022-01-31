Війна має бути останнім, про що ти думаєш, коли граєш у баскетбол, - американець покинув Україну

Американський баскетболіст Дювон Максвелл самовільно покинув Черкаська Мавпи. Причиною такого кроку він назвав ймовірний напад Росії на Україну.

Максвелл розповів, що він вирішив покинути Україну, як тільки почала з'являтися інформація про можливий напад Росії.

В Україні ситуація була досить нормальною, але що мене налякало, то це повідомлення з американського посольства із закликом повернутися до Сполучених Штатів. Я довіряю їхній думці,

– пояснив своє рішення Максвелл.

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Він вирішив вилетіти з України до США. Хоча в клубі гарантували йому безпеку.

"Мій клуб не прийняв того факту, що я хотів піти. Вони сказали мені, що мені нема про що турбуватися, що вони гарантують мені, що я буду в безпеці, і що вони хочуть, щоб я залишився. Але як вони справді могли забезпечити мою безпеку? Конкретної відповіді на мої запитання так і не дали. Я поділився з ними всіма своїми побоюваннями, включаючи можливість війни. І ніщо не могло заспокоїти мене лишитися там", – розповів баскетболіст.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Тож він покинув України самовільно. І тепер сподівається через ФІБА досягнути можливості розірвати угоду з Черкаськими Мавпами.

З того, що я бачив у чемпіонаті України останніми днями, всі хвилюються. Ніхто не знає правильної відповіді, і всі індивідуальні ситуації різні. У такі моменти ми більше не говоримо про баскетбол, ми більше не говоримо про гравців, а про людей. Війна має бути останнім, про що ти думаєш, коли граєш у баскетбол,

– сказав Максвелл.

Дювон Максвелл не єдиний американський баскетболіст, який покинув Україну через питання безпеки. Це зробив і гравець Запоріжжя Еван Максвелл.

Журналіст Олександр Прошута заявив, що майже усі агенти, чиї американські баскетболісти виступають в Україні, вимагають, щоб вони покинули територію нашої держави через можливе вторгнення Росії.

Цю інформацію підтвердив і президент баскетбольного клубу Прометей Володимир Дубінський. За його словами, його гравці теж отримали таке повідомлення, але вирішили залишилися. Це підтвердив і захисник клубу Кріс Доу. За його словами, в клубі йому гарантували безпеку. Хоча переживання щодо війни з Росією є.

Хоча і Прометей зіштовхнувся з проблемою. Баскетболістка Аріель Аткінс може не повернутися до команди, якщо до 13 лютого не пройде небезпека військових дій із боку Росії.