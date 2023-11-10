Збірна Ізраїлю потрапила під ракетний обстріл: фото опублікував гравець, який грає в Росії

Збірна Ізраїлю готується до матчів відбору Євро-2024. Проте на своїй батьківщині футболісти не можуть почуватися в повній безпеці.

На початку жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС атакували Ізраїль. Через військову загрозу були скасовані матчі збірної Ізраїлю та клубів, які грають в єврокубках.

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Наразі національна команда вже готується до матчів відбору Євро-2024. Проте війна нікуди не зникла і нагадує про себе.

12 жовтня збірна Ізраїлю зіграє поєдинок проти команди Косово. По дорозі до аеропорту автобус з футболістами зупинився через повітряну тривогу. Гравці змушені були ховатися на узбіччі дороги.

Капітан збірної Ізраїлю Елі Даса опублікував відео та фото ракетної атаки. У небі видно сліди від ракет.

Наша реальність. Дорогою до аеропорту,

– підписав свою публікацію Елі Даса.

Фото ракетної атаки по Ізраїлю / instagram.com/eli_dasa2

Капітан збірної Ізраїлю грає в Росії