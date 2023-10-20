АПЛ відійшла в бік: на матчах чемпіонату Англії заборонили прапори Ізраїлю та Палестини

Прем'єр-ліга вирішила не провокувати конфлікти між арабами та євреями на матчах найпопулярнішого чемпіонату у світі. Втім футболісти вшанують пам'ять жертв війни.

Вже майже два тижні триває гостра фаза війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС. Терористи атакували ізраїльську територію ракетами, вбивши близько 1,5 тисячі цивільних.

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У відповідь на дії ХАМАС армія Ізраїлю розпочала наземну операцію у Секторі Гази. Цивілізований світ підтримав країну євреїв у намаганнях забезпечити собі безпеку. Втім знайшлось і чимало прихильників Палестини.

В Англійській Прем'єр-лізі вирішили зайняти нейтральну позицію у конфлікті. Організація заборонила вболівальникам вивішувати прапори Ізраїлю та Палестини на матчах 9 туру АПЛ.

Ігри пройдуть з 21 по 23 жовтня. Таке ж рішення ухвалила і Футбольна ліга, яка проводить нижчі професійні дивізіони Англії. Таке рішення прийняте для уникнення можливих конфліктних інцидентів.

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При цьому всі футболісти вийдуть на матчі із чорними траурними пов'язками. Перед матчами відбудеться хвилина мовчання на згадку про жертв війни на Ближньому Сході.

Нагадаємо, що після восьми турів чемпіонату Англії на чолі таблиці йдуть Тоттенхем та Арсенал, у яких по 20 очок. На два бали менше має чинний чемпіон Манчестер Сіті, на три – Ліверпуль.