Чи може Мудрик залишити Україну під час війни заради трансферу в Арсенал: пояснення від юриста

Лідер Шахтаря близький до переходу у стан лідера АПЛ. На заваді Михайла не стане навіть воєнний стан в Україні.

Взимку на українському трансферному ринку може відбутися гучний перехід. Арсенал зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо покупки вінгера Михайла Мудрика.

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"Каноніри" пропонують "гірникам" 40 мільйонів євро + ще 20 мільйонів в якості бонусів. Донеччани ж бажають отримати за гравця майже 100 мільйонів євро, тому поки до узгодження трансферу рано.

Також постало питання щодо виїзду Мудрика закордон під час воєнного стану. Втім, як пояснив спортивний юрист Ілля Скоропашкін, Михайло має всі підстави для перетину кордону та підписання договору із Арсеналом.

"З 27 вересня відповідно до Постанови Кабміну перелік підстав для перетину кордону був розширений також і для спортсменів, які входять до складу спортивних клубів вищих дивізіонів в игрових видах спорту. При цьому маються на увазі не лише українські клуби, але й іноземні.

Виходить, що при перетині кордону в такий спосіб проблем не буде, але при собі треба мати підписаний контракт та офіційний лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби щодо причин виїзду. Але в такому випадку Мудрику доведеться кожен місяць отримувати листи-продовження його строку перебування закордоном для участі в АПЛ, оскільки по закону встановлено обмеження у 30 днів для перебування закордоном,

– розповів Скоропашкін.

Досягнення Мудрика

За оновленими даними Transfermarkt, вартість 21-річного Мудрика складає 40 мільйонів євро. На даний момент він найдорожчий український гравець. Контракт лівого вінгера з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.

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У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" 10 голами у 18 поєдинках. Також гравець віддав 8 гольових передач. Крім того цього року Михайло дебютував за збірну України, де відзначився одним голом у 11-ти поєдинках.