Чи вийде Аргентина у фінал Копа Америка: очікування від матчу з Колумбією

На Кубку Південної Америки з футболу вже визначився перший фіналіст. Це збірна Бразилії. Другий учасник фіналу визначиться у матчі між збірними Аргентини та Колумбії. Гра відбудеться в ніч на 7 липня (за київським часом).

Аргентина зіграла у фіналах Копа Америка чотири з шести останніх разів. Але кожен раз програвала. При цьому три з чотирьох разів – у серії пенальті (двічі – Чилі, ще один раз – Бразилії). Команда востаннє перемагала на турнір у 1993 році. Хоча загалом тріумфувала 14 разів. Тож якщо Мессі та компанія переможуть у 2021 році, то це буде ювілейна перемога для збірної Аргентини.

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Але в Аргентини доволі грізний суперник – збірна Колумбії. Вона 15-а в рейтингу ФІФА (Аргентина – восьма). Але проявити себе на Копа Америка команді поки не вдалося (попри вихід у півфінал):

єдина перемога – над збірною Еквадору;

нічия з аутсайдером Венесуелою;

поразка Перу та Бразилії на груповій стадії;

Уругвай пройшли лише в серії пенальті – голкіпер Оспіна потягнув два удари з позначки.

Але не варто списувати Колумбію з рахунків. В команди й надалі залишається потужний підбір виконавців. І те, що вони можуть дати бій Аргентині, можна пересвідчитися по нещодавньому матчу. Команди зіграли між собою у відборі на чемпіонат світу 9 червня 2021 року. Вже на 8-й хвилині Аргентина була попереду в рахунку 0:2. Але виграти не зуміла. На 90+4 хвилині Борха вирвав нічию для Колумбії.

Та все ж експерти віддають перевагу саме збірній Аргентини. І бачать її учасником фіналу. На прохід аргентинців у фінал Копа Америка в Favbet виставили коефіцієнт 1,41. На прохід Колумбії – 3,05.

Щодо самого матчу, то ймовірність перемоги Аргентини в основний час – 50%, або ж коефіцієнт 1,89. Перемога Колумбії ж може принести виграш з коефіцієнтом 5. Матч може закінчитися внічию – коефіцієнт 3,25.