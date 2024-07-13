Олімпійську чемпіонку з біатлону відсторонили від змагань за порушення антидопінгових правил

Українська біатлоністка Віта Семеренко отримала тимчасове відсторонення від змагань. Спортсменка порушила антидопінгові правила.

Віта Семеренко опинилася у списку тимчасово відсторонених спортсменів. Прізвище 38-річної біатлоністки з'явилося на офіційному сайті Національного антидопінгового центру України (НАДЦ).

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Чому Семеренко відсторонили від змагань

Олімпійську чемпіонку усунули від змагань через три пропущені допінг-тести протягом року. Через це порушення вона опинилася серед відсторонених спортсменів.

Зазначимо, що відсторонення титулованої української біатлоністки діє з 20 березня 2024 року.

Чи завершить кар'єру олімпійська чемпіонка

Додамо, що останні два сезони Віта Семеренко виступає виключно в чемпіонаті України. У минулому сезоні 38-річна біатлоністка стала чемпіонкою України у змішаній естафеті та здобула "бронзу" у жіночій естафеті.

Востаннє на міжнародних змаганнях Віта Семеренко виступала у сезоні 2021/22: у гонках Кубка IBU та Кубка світу.

Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році стала чемпіонкою та бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Вона п'ять разів вигравала чемпіонат Європи. Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку 5 бронзових нагород ЧС.