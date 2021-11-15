Білорусь та Росію можуть дискваліфікувати від спортивних змагань: причина відсторонення

Віцепрем'єр-міністр Польщі Петро Глинський висловив своє невдоволення щодо реакції ЄС на міграційну кризу. Він пропонує відсторонити Росію та Білорусь від міжнародних спортивних змагань.

"Тиск на ці держави не достатньо сильний"

Політик наголосив, що ці країни несуть відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

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Глинський запевнив, що Білорусь та Росію необхідно виключити з низки міжнародних організацій.

Міжнародний тиск на ці два режими – білоруський та російський – має бути набагато сильнішим. Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, у тому числі з важливих для них спортивних змагань,

– заявив віцепрем'єр-міністр Польщі.

За словами польського політика, ці режими, діють нелюдським чином, вони ні на що не зважають, окрім реального економічного чи політичного тиску.