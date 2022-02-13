Складні умови у персьюті

27-річна біатлоністка виділила погодні умови, які завадили їй провести хорошу розминку. Меркушина відмітила, що подолати таку нелегку трасу на такі висоті було дійсно складно.

Варте уваги Останній рубіж – пан чи пропав, – Велепець про ризик Джими у персьюті заради медалі Олімпіади

Перед стрільбою біатлоністка старалась збавляти оберти, щоб спокійно відстрілятись. Анастасія назвала причину хиби на першій лежці.

Спортсменка просто не встигла зменшити темп після швидкого спуску, тому не впоралась із диханням. Також через сильний сніг організатори не встигали змітати його з килимків, куди ставали біатлоністи. Тому спортсменка ледь не впала.

"На останній стійці пішов лапатий сніг, його не встигали змітати із килимків, і коли я встала – права нога поїхала, до того ж не пощастило із установкою – нерівний рубіж був, і з’їжджала нога. На одній нозі складно втримати рівновагу, тому не дуже добре спрацювала", – розповіла українка.

Цікаво. Меркушина завершила гонку з двома промахами – на першій та четвертій стрільбі. Анастасії вдалось потрапити у топ-5 за швидкострільністю на вогневому рубежі у персьюті на Олімпіаді-2022.

Меркушина: Добре, що впоралась із гонкою

Меркушина радіє, що їй вдалось фінішувати у персьюті та показати гарний результат. Тепер Анастасія сподівається відпочити та підготувати до естафети, яка відбудеться 16 лютого.

Слава Богу, що з таким самопочуттям я посіла 25-те місце. Я не думаю, що у мене щось особливе – усім сьогодні було важко. Але добре, що впоралась із гонкою. За ці три дні потрібно відпочити, зібратися із думками і відпрацювати головну гонку сезону,

– підсумувала біатлоністка.

У порівнянні зі спринтом у результаті Меркушиної регрес за позиціями. Але дуже незначний – погіршення лише на одне місце.