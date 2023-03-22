Тепер виключно свої кадри: Рух призначив відразу двох нових головних тренерів

Віталій Пономарьов став новим головним тренером львівського колектива. Новоспеченому коучу не прийдеться проходити адаптацію в команді.

Рух також не забарився з призначенням нового головного тренера команди, так як і їхній західноукраїнський колега ФК Львів. "Жовто-чорні" використали кадри, які уже числяться у їхньому колективі.

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В надії більше атакувати

Після звільнення з посади білоруського коуча Леоніда Кучука, львівський Рух повідомив, що новим головним тренером основної клубної команди став Віталій Пономарьов. Фахівець до того очолював юніорський колектив "жовто-чорних", а саме вікову групу U-19, яка цього сезону доходила до 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Молодіжний колектив Руха Пономарьов очолював з сезону 2020/2021.

що фанати припускають, що Віталій Пономарьов зможе поставити Руху більш атакувальний футбол, оскільки Леонід Кучук усю свою увагу сконцентровував на захист команди.

До новоспеченого тренерського штабу Руха увійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар'ян Шевчук. На місце Пономарьова у юніорський колектив "жовто-чорних"прийшов Михайло Дячук-Ставицький. Його помічники – Борис та Григорій Баранці, тренер воротарів Юрій Шевчук.

Нагадаємо, що львівський колектив наразі перебуває у зоні вильоту, посідаючи 14-е місце чемпіонату України. В "жовто-чорних" у активі 17 очок за 17 зіграних матчів. Рух відстає від порятункової території всього на два бала.