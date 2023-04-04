Став талісманом команди: провідний гравець збірної України провідав хлопчика, який поборов рак

Віталій Миколенко відзначився доброю справою. Лівий фулбек Евертона ощасливив юного вболівальника "ірисок".

Віталій Миколенко та ще декілька гравців Евертона відвідали хлопчика, який поборов рак. 8-річний фанат став маскотом "ірисок" у вогняному матчі.

Варте уваги Банально не вистачило місця: Мудрик перевдягається у коридорі, а не у роздягальні Челсі

Талісман жаги до життя

Футболісти Евертона, а зокрема і Віталій Миколенко провідали юного "бійця за життя". Хлопчик став талісманом "ірисок" у вогняному поєдинку проти Тоттенхема (1:1), у якому були і вилучення і гол на останніх хвилинах зустрічі. Та перед тим Гаррі погостював і у роздягальні ліверпульського колектива.

Раніше мама юного фаната написала лист до голкіпера команди Джордана Пікфорда. У ньому йшлося про те, що Гаррі захоплюється Пікфордом, уважно слідкував за грою голкіпера на ЧС-2022 та продовжує слідкувати зараз. Англійський воротар у свою чергу відгукнувся на лист та зіграв з хлопчиком у футбол.

Футболісти Евертона з юним Гаррі / офіційний сайт "ірисок"

Складна історія життя юного Гаррі