Став талісманом команди: провідний гравець збірної України провідав хлопчика, який поборов рак
Джерело:Офіційний сайт Евертона
Віталій Миколенко відзначився доброю справою. Лівий фулбек Евертона ощасливив юного вболівальника "ірисок".
Віталій Миколенко та ще декілька гравців Евертона відвідали хлопчика, який поборов рак. 8-річний фанат став маскотом "ірисок" у вогняному матчі.
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Талісман жаги до життя
Футболісти Евертона, а зокрема і Віталій Миколенко провідали юного "бійця за життя". Хлопчик став талісманом "ірисок" у вогняному поєдинку проти Тоттенхема (1:1), у якому були і вилучення і гол на останніх хвилинах зустрічі. Та перед тим Гаррі погостював і у роздягальні ліверпульського колектива.
Раніше мама юного фаната написала лист до голкіпера команди Джордана Пікфорда. У ньому йшлося про те, що Гаррі захоплюється Пікфордом, уважно слідкував за грою голкіпера на ЧС-2022 та продовжує слідкувати зараз. Англійський воротар у свою чергу відгукнувся на лист та зіграв з хлопчиком у футбол.
Футболісти Евертона з юним Гаррі / офіційний сайт "ірисок"
Складна історія життя юного Гаррі
- 8-річний Гаррі довгий час боровся з пухлиною мозку довжиною 8 сантиметрів.
- Лікарі казали, що варто готуватися до найгіршого, але Гаррі перемагає.
- 90 відсотків пухлини медикам вдалося видалити й хлопець пішов на поправку, але частина все ж залишилася й Гаррі продовжив боротьбу з хворобою.
- Під час лікування Гаррі втратив батька (він раптово помер у віці 40 років), але зміг побороти рак.