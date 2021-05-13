Миколенко травмувався у дебюті матчу Динамо – Зоря

Футболіст київського Динамо Віталій Миколенко травмувався у дебюті фінального матчу Кубка України проти Зорі. Захисник не зміг продовжити гру.

У Миколенка травма руки

Футболіст Динамо отримав м'яч на лівому фланзі, але опинився під тиском Артема Громова. У боротьбі з гравцем Зорі Миколенко впав.

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Після падіння Миколенка Громов, схоже, випадково став на руку Віталія. Миколенко довго корчився від болю та плакав. У підсумку Мірча Луческу замінив Віталія.

Миколенка на футбольному полі на 10 хвилині замінив Олександр Караваєв. Деталей про характер травми Миколенка наразі немає.