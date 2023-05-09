Розгорнув прапор на "Ґудісон-Парк": захисник збірної України знявся у промо Євробачення-2023

Вже 13 травня у британському Ліверпулі відбудеться фінал Євробачення-2023. Пісенний конкурс повинен був відбутись в Україні, якби не повномасштабна війна, яку розгорнула Росія.

Торік переможцями Євробачення-2022 став український гурт Kalush Orchestra. Пісня "Стефанія" стала хітом по усьому світу.

Оце так Журналіст заявив, що Миколенко може покинути Евертон, якщо "іриски" вилетять із АПЛ

Встигає не лише грати у футбол

Тому Україна повинна була стати господаркою Євробачення у 2023 році. Однак кляті сусіди змінили усі плани та 24 лютого 2022 року розгорнули повномасштабне вторгнення в Україну.

Через це пісенний конкурс перенесли у британський Ліверпуль, де грає футбольна команда Евертон, за яку виступає український захисник Віталій Миколенко.

Футболіст збірної України взяв участь у промо-ролику Євробачення-2023. У відео Миколенко розгорнув великий синьо-жовтий прапор на другому ярусі домашнього стадіону Евертона "Ґудісон-Парк"

Зверніть увагу! Україна, яку представлятиме колектив TVORCHI, у статусі країни-переможниці змагатиметься за перемогу одразу у фінал Євробачення, яке відбудеться 13 травня.

Промо-ролик Євробачення-2023

Нагадаємо, що 8 травня Евертон на виїзді несподівано розтрощив Брайтон, яким керує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, 1:5. Віталій Миколенко не забив, але відіграв усі 90 хвилин.