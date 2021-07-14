Віталій Миколенко перейде в Рому чи обере інший клуб: прогноз

Участь збірної України в чемпіонаті Європи з футболу привернув увагу іноземних клубів до українських гравців. Одним з тих, хто може змінити клубну прописку влітку 2021 року став захисник Віталій Миколенко.

Саме Миколенко потрапив у перелік тих, хто, найімовірніше, може перейти в іноземний чемпіонат. Причин цьому є декілька. Серед головних – молодий вік, але вже чималий досвід виступів на найвищому рівні (Ліга чемпіонів та Ліга Європи, матчі за збірну України). Тож під час Євро-2020 ЗМІ приписували інтерес чималій кількості клубів.

Видання Transfermarkt перед початком Євро-2020 оцінило лівого захисника Віталія Миколенка в 17 мільйонів євро.

Найбільший інтерес приписували італійській Ромі. І потреба в Миколенку зі сторони "вовків" зросла в рази, коли на Євро-2020 травмувався лівий захисник клубу Леонардо Спінаццола, який пропустить рік. Тож в команді з лівих захисників залишиться лише 19-літній Ріккардо Калафьорі.

Та в цьому переході є проблема. У Роми немає зайвих коштів для цього трансферу. А команда і так увійшла у перебудову через прихід нового головного тренера Жозе Моуріньо. Тож поки команда з Риму не продасть когось з гравців, купити Миколенка їм буде вкрай важко. Але це не означає, що неможливо. Букмекерська компанія Favbet оцінила такий перехід коефіцієнтом 2,5 (що Миколенко стане гравцем Роми до 1 вересня 2021 року).

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Але Рома – не єдиний італійський клуб, який зацікавлений в послугах Миколенка. Є інтерес зі сторони Мілану, Наполі, Інтера та навіть Ювентуса. Хоча чи переросте цей інтерес до реальних пропозицій – поки невідомо. Але все може змінитися найближчим часом. Тож перехід захисника до "россонері" оцінено коефіцієнтом 7, а Наполі – 8, Інтер – 15, а Ювентус – 25.

Ще одне ймовірне місце продовження кар'єри Миколенка – чемпіонат Нідерландів. Там на гравця два претенденти – Аякс та ПСВ. Шанси перших значно вищі – коефіцієнт 4 проти 20 на перехід у команду з Ейндховена.

Та все ж не варто відкидати ймовірність того, що Миколенко залишиться в Динамо. В нього контракт з клубом до 2025 року. В цьому сезоні Динамо виступатиме в груповому етапі Ліги чемпіонів. Тому особливої потреби змінювати команду в Миколенка немає. Тож на те, що Миколенко залишиться в київському клубі й після 1 вересня 2021 року – коефіцієнт 1,3.