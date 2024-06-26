Втрата для Евертона: Миколенко отримав травму в останньому матчі України на Євро-2024

Захисник збірної України Віталій Миколенко травмувався під час матчу проти Бельгії. Через пошкодження він не зміг дограти поєдинок і був замінений.

У матчі третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 між національними збірними України та Бельгії (1:1) лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко отримав травму, пише 24 Канал.

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Миколенко отримав травму під час матчу проти Бельгії

На 56-й хвилині Віталій Миколенко, який нещодавно відновився від травми, не зміг продовжити матч через пошкодження. Замість нього на 58-й хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко.

Нагадаємо, 11 червня Миколенко отримав травму в товариському поєдинку з Молдовою (4:0), через що пропустив матчі з Румунією (0:3) та Словаччиною (2:1) на Євро-2024.

Поки невідомо, наскільки серйозна травма в Миколенка. Його станом явно занепокоєні в англійському Евертоні, який через місяць розпочне черговий сезон в Англійській Прем'єр-лізі.

Збірна України, набравши чотири очки на груповому раунді, посіла четверте місце у квартеті, через що не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи.