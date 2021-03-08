Лідер Динамо відреагував на невиклик його у збірну України

Джерело:Профутбол
Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо того, що не потрапив у розширений список гравців національної збірної України на поєдинки в березні.
Буяльський буде приносити більше користі клубу аніж збірній України. Про це заявив сам футболіст.
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Я вже був у збірній. Мене викликали три чи чотири роки тому. Особливої користі команді не приношу. Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти,
– заявив Буяльський.
Андрій Шевченко не включив Буяльського у розширений список футболістів збірної України на матчі проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Це рішення тренера викликало здивування, адже Буяльський останнім часом є лідером Динамо та забиває важливі м'ячі.До слова. В поточному сезоні Прем'єр-ліги Бульяський у всіх турнірах зіграв 22 матчі, в яких забив 5 голів і віддав 7 гольових передач.