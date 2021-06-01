Динамо офіційно продовжило контракт з лідером команди

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський підписав новий контракт з клубом. Тепер угода з хавбеком діє до літа 2025 року.
Футболіст вже висловився з приводу даної події.
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Мені було приємно, що клуб запропонував мені новий контракт, я довго не думав і відразу погодився. І клуб, і мене все влаштувало, тому ми швидко поставили підписи. До закінчення мого попереднього контракту залишалося ще достатньо часу, тому мені вдвічі приємніше, що Динамо завчасно запропонувало мені продовжити співпрацю,
– заявив Віталій.
Потужна результативність Буяльського
- Сезон 2020/21 став одним з найкращих в кар'єрі Буяльського. Гравець у всіх турнірах провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач.
- Віталій був у розширеному списку збірної України на Євро, однак через травму пропустить турнір.
- 28-річний гравець провів всю професійну кар'єру в Динамо, крім оренди в Говерлу з 2013-го по 2014 рік.
- Всього за першу команду Буяльський зіграв 231 матч, забив 41 гол і зробив 27 асистів.