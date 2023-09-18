Поруч із Кривцовим: новий капітан Динамо міг пограти в одній команді із Мессі
Джерело:"ТаТоТаке"
Після трансферу Сергія Сидорчука у бельгійське Вестерло, новим капітаном Динамо став Віталій Буяльський. Однак могло так не статись, якби півзахисник покинув київський клуб ще у 2022 році.
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, один із лідерів столичного гранда міг покинути команду ще у 2022-му році. Торік Віталієм Буяльським цікавився Інтер Маямі, у складі якого виступає Сергій Кривцов.
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Несподіваний варіант для нового капітана киян
Динамівець міг стати не новим капітаном Динамо, а одноклубником Ліонеля Мессі та інших колишніх зірок Барселони.
Зазначалось, що інші клуби тримають під прицілом 30-річного атакувального півзахисника. Однак тепер президент Динамо Ігор Суркіс називає це все лише чутками, а не конкретними пропозиціями по Віталію.До слова. Контракт Буяльського із Динамо спливає 30 червня 2025 року.
Тим паче, що втрата будь-якого футболіста вплине на досягнення результату Динамо у поточному сезоні. Адже кияни прагнуть повернути собі звання чемпіонів України, яке торік здобув донецький Шахтар.
Ще й до того всього київський клуб вже попрощався із багаторічним капітаном команди Сергієм Сидорчуком, який перебрався у бельгійський Вестерло. Новий клуб опорника дуже невдало розпочав новий сезон.
Раніше повідомлялось, що існує єдиний фактор, який вплине на роботу Мірчі Луческу у Динамо. Румун завчасно покине київський клуб, якщо його підопічні ще за декілька турів до закінчення сезону вилетять із боротьби за золоті медалі УПЛ.
Головне про виступи Віталія Буяльського у Динамо
- Влітку 2010-го Буяльський розпочав свої виступи за Динамо-2.
- Тоді на півзахисника чекала оренда у Говерлу, у якій він пробув із 11 липня 2013-го по кінець червня 2014-го.
- Після чого Віталій повернувся у другу команду киян, а вже у серпні 2014-го приєднався до головної команди київського клубу.
- У футболці Динамо Буяльський вже провів 299 матчів (65 голів і 50 асистів).
- Разом із киянами здобув усі свої 10 трофеїв.
- Завдяки вдалій грі у біло-синій футболці здобув виклик у збірну України (13 поєдинків).