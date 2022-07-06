Тренер збірної "Б" з біатлону пролив світло на майбутнє Валентини Семеренко

Збірна України з біатлону розпочала підготовку до нового сезону. Валентина Семеренко тренується у складі команди "Б".

Ященко: Вона сказала, що планує виступати у новому сезоні

Тренер жіночої команди "Б" з біатлону Ігор Ященко розповів про подальші плани 36-річної Валентини Семеренко.

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Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою "Б". Я вважаю. що це плюс для нас. Досвідчена спортсменка такого рівня буде мати великий вплив на молодих спортсменок,

– сказав фахівець.

Він також запевнив, що Валентина планує виступати у наступному сезоні.

"Ми розмовляли з Валентиною, вона сказала, що планує виступати у новому сезоні. Сподіваюся, що Семеренко допоможе не тільки нашій команді, а й вдало доповнить склад першої команди у цьому сезоні", – додав Ященко.

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