Різка заява у соцмережах Інгульця

Інгулець після 11-ти матчів йде на 12-й сходинці. За ці зіграні тури клуб набрав лише 8 очок. Що не може не хвилювати фанатів та керівництво клубу. Ще більше проблем у складну ситуацію додав харківський Металіст 1925, який просто знищив Інгулець на своєму полі з рахунком 4:0.

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Після цього поєдинку в інстаграмі клубу з Петрового з'явився цікавий пост. Підпис під постом з результатом матчу натякає на неминучі зміни у стані команди.

4 м'ячі без відповіді у Харкові від не найсильнішої команди чемпіонату. Дуже боляче сприймати вболівальникам, тренерському штабу, команді та президенту клубу. Немає сумнівів, що висновки будуть жорсткими, а для декого – наджорсткими. Їдемо додому ні з чим, але з розумінням, що зміни неминучі. Ця гра, мабуть, була потрібна саме для цього…,

– йдеться у заяві.