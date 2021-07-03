Вірю в Україну, буду повністю її підтримувати, – легенда збірної Росії

Збірна України з футболу має всі шанси пройти англійців у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2020 року. Плей-офф турніру демонструє, що фаворити часто стикаються з труднощами.

Таку думку висловив легендарний футболіст збірної Росії і московського ЦСКА Василь Березуцький. За його словами, шанс на вихід у півфінал у підопічних Андрія Шевченка буде в будь-якому випадку.

До слова Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

Я вірю в Україну і можу сказати чому. По-перше, збірна Англії на цьому чемпіонаті виглядає блідо. І як показують матчі плей-офф, немає слабких суперників. Ігри проходять в рівній боротьбі і у кожної команди є шанс на перемогу. І неважливо , будуть вони грати від оборони або грати в атаку. Я буду цілком підтримувати Україну і сподіватися, що вони доберуться до півфіналу,

– сказав Березуцький.

Україна – Англія: перед матчем