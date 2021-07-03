Вірю в Україну, буду повністю її підтримувати, – легенда збірної Росії
Збірна України з футболу має всі шанси пройти англійців у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2020 року. Плей-офф турніру демонструє, що фаворити часто стикаються з труднощами.
Таку думку висловив легендарний футболіст збірної Росії і московського ЦСКА Василь Березуцький. За його словами, шанс на вихід у півфінал у підопічних Андрія Шевченка буде в будь-якому випадку.
До слова Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії
Я вірю в Україну і можу сказати чому. По-перше, збірна Англії на цьому чемпіонаті виглядає блідо. І як показують матчі плей-офф, немає слабких суперників. Ігри проходять в рівній боротьбі і у кожної команди є шанс на перемогу. І неважливо , будуть вони грати від оборони або грати в атаку. Я буду цілком підтримувати Україну і сподіватися, що вони доберуться до півфіналу,
– сказав Березуцький.
Україна – Англія: перед матчем
- Збірні Англії і України зіграють в чвертьфіналі Євро-2020 в суботу, 3 липня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
- Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
- На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.