Вирви глибиною 6 метрів: жахливі фото розбитого стадіону Десни після приходу "асвабадітєлєй"

Окупанти нищать усе на своєму шляху. Русня повністю зруйнувала домашню арену чернігівської Десни.

Гераскевич: Страшна журба, яка перейшла у неймовірну лють

Чернігів став один із найгарячіших точок війни в Україні. Саме у цьому українському місті до воєнних дій свої домашні матчі проводила Десна. Після приходу загарбників цю арену не впізнати.

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Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич разом із сином Владиславом привезли гуманітарну допомогу у Чернігів. Чоловіки відвідали зруйнований стадіон футбольного клубу, де свої тренування проводили не лише футболісти.

Гераскевич-старший зробив фото на фоні жахливої вирви глибиною 5 – 6 метрів. Русня скидала на арену авіабомби вагою 500 кілограмів.

Батько першого в історії України скелетоніста додав, що жоден російський спортсмен не повинен бути допущений до міжнародних змагань, але не лише на період війни між Україною та Росією, а на усе життя.

Страшна журба, яка перейшла у неймовірну лють. Жоден представник Росії не повинен брати участь у міжнародних спортивних змаганнях! Ніколи!,

– написав Михайло Гераскевич.



Гераскевич на фоні зруйнованого стадіону / Фото з фейсбуку президента федерації

Спершу орки трішки пошкодили верхівку одного з секторів стадіону. А вже згодом декілька разів вдарили по інфраструктурі та газону. Внаслідок авіабомб зруйновані трибуни.

Нагадаємо, що першу частину сезону Десна закінчила на 7-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 25 очок.