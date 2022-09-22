Не допоміг із Шотландією: ключовий гравець збірної України повернувся після травми

Віталій Миколенко був змушений пропустити гру проти "тартанової" армії в Лізі націй. Втім, на гру з Вірменією захисник Евертона має бути готовий.

У середу збірна України з футболу відіграла перший вересневий матч в Лізі націй. Команда Олександра Петракова розгромно поступилась в гостях Шотландії (0:3).

До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй

Тепер "синьо-жовті" мають виправляти положення у останніх двох іграх. Вже 24 жовтня (субота) Україна зіграє на виїзді проти Вірменії.

У четвер підопічні Петракова прибули в Єреван і вже провели перше тренування в столиці Вірменії. Розташування збірної залишили Анатолій Трубін (поїхав у молодіжку) та Віктор Коваленко.

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У п'ятницю команду має поповнити новачок з Дніпра-1 Едуард Сарапій. Також добрі новини прийшли від медичного штабу стосовно Віталія Миколенка.

Захисник Евертона пропустив гру з шотландцями, але його пошкодження виявилось несерйозним. Віталію діагностували невелике запалення м'яза і він вже тренувався у загальній групі.

Становище збірної України

Нагадаємо, що збірна України йде другою у своїй групі Ліги націй (7 очок), відстаючи на два бали від шотландців (9). Натомість Ірландія має 4 бали, Вірменія – 3.

Після гри у Єревані на команду Петракова очікує вирішальна битва групи проти Шотландії в Кракові. Дві перемоги дозволять нашій команді зайняти 1 місце, вийти у дивізіон А та опинитись у другому кошику при жеребкування відбору Євро-2024.