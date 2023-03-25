Можете подати свою кандидатуру, – Петраков хамовито відповів журналісту після поразки: відео

Олександр Петраков не надто вдало дебютував на чолі збірної Вірменії в офіційному матчі. Його нова команда поступилась Туреччині у відборі на Євро-2024.

Вірмени першими повели у рахунку завдяки автоголу турецького захисника Озана Кабака. Однак пропустили по одному голу у першому та другому таймах та у підсумку поступились Туреччині 1:2. Дебют Олександра Петракова зіпсований.

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Запальна пресконференція Петракова

На післяматчевій пресконференції настрій українського наставника був далеко не найкращий після поразки його команди. Що привело до напруженого спілкування з журналістами. Цікаво, що такі пресконференції далеко не рідкість для Петракова.

Один із представників ЗМІ вказав Петракову на пізні заміни, на що отримав запитання у відповідь: "Ви тренер, у вас є ліцензія?".

Виявилось, що чоловік, який завдав запитання, має ліцензію С.

На що український тренер запропонував представнику ЗМІ подати свою кандидатуру на посаду головного тренера національної команди.

Можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете тренеру, який має ліцензію PRO,

– відповів Олександр Васильович.

"Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити й так далі. Хочете звинувачувати мене – звинувачуйте", – додав Петраков.

Пресконференція Олександра Петракова (відео запального моменту з 20:36)

Наступний матч Вірменія на чолі з Петраковим проведе 28 березня. Поєдинок матиме товариський характер. 16 червня вірмени зіграють свій наступний матч відбору на Євро-2024 проти Уельсу.