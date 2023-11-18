Вірменія з Петраковим втратила шанси на Євро-2024 через автогол гравця з Росії: відеоогляд

Команда українського тренера вела в рахунку у грі проти Уельса, але бажану перемогу здобути не змогла. Підвів збірну один із її лідерів, який виступає у чемпіонаті країни-терористки.

Вірменія – Уельс 1:1

Голи: Селараян, 5 – Тікнізян, 45+2 (автогол)

У кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проходять вирішальні матчі. 13 команд-учасниць турніру в Німеччині вже відомі, залишилось визначити ще одинадцять, пише 24 канал.

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Майже до останнього на одну із путівок претендувала збірна Вірменії, яку очолює екстренер збірної України Олександр Петраков. Кавказька збірна почала шлях з поразки в Туреччині, але у наступних трьох іграх здобула сім очок.

Команду суттєво підкосила несподівана поразка від Латвії у жовтні, але перемоги над Уельсом та Хорватією в листопаді давали б змогу вийти на Євро. До трьох очок у грі з валійцями підопічні Петракова були близькими.

На старті зустрічі Селараян ефектним ударом вивів Вірменію вперед, але під завісу першого тайму господарів підвів Тікнізян. Гравець московського Локомотиву зрізав м'яч у власні ворота після ауту від Уельсу.

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Зрештою саме цей автогол не дозволив вірменам здобути перемогу над "драконами" (1:1). Цей результат остаточно позбавив команду Петракова шансів кваліфікуватись на Євро-2024, адже у паралельній грі Хорватія здолала Латвію (2:0).

Кавказці відстають від бронзового призера ЧС-2022 на п'ять очок, тоді як Уельс – на два. В останньому турі хорвати приймуть вірменів, а валійці гратимуть вдома з Туреччиною. За рівної кількості очок перевага буде на боці британської збірної.

ВІдеоогляд матчу Вірменія – Уельс: