Випередив Мессі й Левандовскі: Мбаппе несподівано виграв престижну нагороду

Традиційна церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбулася в Дубаї. Несподівано футболістом року став Кіліан Мбаппе.

Молодий нападник зумів обігнати свого одноклубника з ПСЖ Ліонеля Мессі й форварда Баварії Роберта Левандовскі.

До слова Мессі – володар Золотого м'яча 2021

До слова, Мбаппе отримав цю нагороду вперше у своїй кар'єрі. Минулого року найкращим гравцем став його конкурент Левандовскі, перед цим 4 роки поспіль перемагав Кріштіану Роналду, а у 2016 році володарем нагороди став Ліонель Мессі.

Нагороди Левандовскі

Польський нападник теж не піде на канікули з порожніми руками. Він зміг перемогти в голосуванні серед користувачів тіктоку.

Крім того, форвард Баварії отримав нагороду імені Дієґо Марадони як найкращий бомбардир року, що минає.

Успіх Італії

Нагороду найкращому тренеру забрав Роберто Манчіні – коуч збірної Італії, яка виграла Євро-2020 та встановила світовий рекорд з 36 поспіль матчів без поразок. Саме Італія, до слова, і стала збірною року.

А ось найкращим клубом у 2021 році став лондонський Челсі. "Аристократи" виграли Лігу чемпіонів і борються за перемогу в сезоні АПЛ.