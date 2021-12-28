Випередив Мессі й Левандовскі: Мбаппе несподівано виграв престижну нагороду
Джерело:Globe Soccer Awards
Традиційна церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбулася в Дубаї. Несподівано футболістом року став Кіліан Мбаппе.
Молодий нападник зумів обігнати свого одноклубника з ПСЖ Ліонеля Мессі й форварда Баварії Роберта Левандовскі.
До слова Мессі – володар Золотого м'яча 2021
До слова, Мбаппе отримав цю нагороду вперше у своїй кар'єрі. Минулого року найкращим гравцем став його конкурент Левандовскі, перед цим 4 роки поспіль перемагав Кріштіану Роналду, а у 2016 році володарем нагороди став Ліонель Мессі.
Нагороди Левандовскі
Польський нападник теж не піде на канікули з порожніми руками. Він зміг перемогти в голосуванні серед користувачів тіктоку.
Крім того, форвард Баварії отримав нагороду імені Дієґо Марадони як найкращий бомбардир року, що минає.
Успіх Італії
Нагороду найкращому тренеру забрав Роберто Манчіні – коуч збірної Італії, яка виграла Євро-2020 та встановила світовий рекорд з 36 поспіль матчів без поразок. Саме Італія, до слова, і стала збірною року.
А ось найкращим клубом у 2021 році став лондонський Челсі. "Аристократи" виграли Лігу чемпіонів і борються за перемогу в сезоні АПЛ.
Що відомо про Globe Soccer Awards
Це футбольні нагороди, організовані Європейською клубною асоціацією (ECA) спільно з Європейською асоціацією агентів гравців (EFAA) і вручені організацією Globe Soccer. Церемонія нагородження проходить в місті Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, де збираються головні представники світу футболу.