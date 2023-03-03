Україна вперше за 8 років завоювала медаль ЧС з фігурного катання: яскраве відео

У канадському Калгарі у самому розпалі програма юніорського чемпіонату світу-2023 з фігурного катання. Україна відкрила лік нагород після змагань у спортивному танці.

Україна у цьому виді програми була представлена 16-річною Віолеттою Сєровою та 19-річним Іваном Хобтою. Саме ця молода пара принесла нашій країні першу за 23 роки нагороду у цій дисципліні на ЧС, пише 24 канал.

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Історична нагорода для українського фігурного катання

Востаннє таке досягнення українським фігуристам вдавалось ще на чемпіонаті світу у 2000 році, коли Альона Савченко й Станіслав Морозов стали чемпіонами світу, а Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук завоювали "срібло".

Крім того, ця "бронза" Хобти та Сєрової стала для України першою за 8 років на чемпіонатах світу з фігурного катання. Раніше у 2015-му році пара Олександри Назарової і Максима Нікітіна здобули "бронзу" у танцях на льоду.

Дует Назарової та Нікітіна несподівано закінчив кар'єру у серпні 2022 року. Перед цим ця пара змогла вибратись з Харкова, який ворог продовжує обстрілювати, та дістатись до французького Монпельє, де відбувся ЧС з фігурного катання. На тій першості Назарова та Нікітін, які фактично виступили без підготовки, своїм виступом зірвали шалені овації уболівальників.

За свій виступ український дует отримав 159,39 бала. Переможцями у цій дисципліні стала американська пара Софії Барам та Даніеля Тюменцева.

Призери змагань ЮЧС зі спортивного танцю

1. Софія Барам / Даніель Тюменцев (США) – 183,47 бала

2. Анастасія Голубєва / Гектор Джотопулос Мур (Австралія) – 170,36 бала

3. Віолетта Сєрова / Іван Хобта (Україна) – 159,39 бала.

До слова, до цього Сєрова та Хобта ставали четвертими у короткій програмі на юніорському ЧС-2023 у Канаді. Українська пара отримала за свій виступ 58,47 бала.

Відео виступу Сєрової та Хобти на ЮЧС-2023 у спортивному танці