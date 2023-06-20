Неймовірне досягнення: легендарна Вільямс продовжує переписувати історію тенісу

Сестри Вільямс більше 20 років здобували перемоги в Турі та встановлювали все нові рекорди. І, що вражає найбільше – Вінус, яка дебютувала в професійному тенісі ще в 1994 (!) році, продовжує це робити.

Експерша ракетка світу Вінус Вільямс провела другий матч після 5-місячної перерви через травму та здобула першу перемогу. Американка в першому колі турніру WTA у Бірмінгемі переграла 48-у ракетку світу Камілу Джорджі, пише 24 Канал.

Читайте також Травма не дозволяє залишитися в Турі: ексдруга ракетка світу завершить кар'єру у 27 років

3 години та 16 хвилин сталевого характеру на корті

43-річна американка здобула найбільшу перемогу за останні чотири роки, перегравши спортсменку з топ-50, тоді на турнірі у Китаї у першому колі вона перемогла чешку Барбору Стрицову.

Таким чином, Вінус Вільямс стала третьою тенісисткою у ХХІ сторіччі, що виграла матч на рівні WTA у 43 роки. Перед цим подібне досягнення підкорювалося Мартіні Навратіловій та Кіміко Дате.

Відео переможного розіграшу та неймовірні емоції спортсменки

Велич Вінус Вільямс у цифрах

7 одиночних титулів на Grand Slam (5 перемог на Вімблдоні та 2 на US Open).

14 парних титулів Grand Slam з сестрою Сереною Вільямс.

Олімпійська чемпіонка в одиночному розряді.

3-разова переможниця Олімпіади у парному розряді разом з молодшою Сереною.

Переможниця Підсумкового турніру.

49 одиночних титулів, 22 у жіночих парах, два в змішаних.

. В 1/8 фіналу Вінус Вільямс зіграє проти переможниці пари Єлєна Остапенко –Лінда Нос та може вперше з 2019 року вийти до вісімки найкращих на турнірі.