5-разова чемпіонка Вімблдону не потиснула руку судді після поразки від Світоліної: відео моменту

У першому колі Вімблдону жереб звів нашу Еліну Світоліну із 5-разовою чемпіонкою турніру Вінус Вільямс. 43-річна американка залишилась незадоволена суддівством.

Українська тенісистка у двох сетах здобула чергову перемогу над Вінус Вільямс – 4:6 та 3:6. Це вже четверта перемога Еліни Світоліної над старшою із сестер Вільямс.

Детальніше про гру Еліна Світоліна здолала легендарну 5-разову переможницю Вімблдона на старті турніру

Обурилась рішенню судді

Американка не змогла викластись у цьому матчі на усі сто. Завадила травма ноги, яка сковувала рухи Вінус на корті.

В останньому розіграші м'яч по-зрадницьки для Вінус потрапив прямо перед нею у лінію. Вільямс було майже неможливо відбити цей удар перед собою. На повторі було чітко видно, що м'яч не вилетів в аут, а половиною потрапив у лінію.

Цей момент став переможним для Світоліної, яка була теж не в захваті від такої своєї перемоги. Еліна виглядала трохи розгубленою, коли йшла до сітки, би потиснути руку Вільямс, яка іронічною посмішкою зустріла рішення судді.

Світоліна явно не отримала найкращого задоволення від цієї гри, враховуючи травму суперниці.

Вільямс-старша не стала тиснути руку рефері на вишці після матчу. Американка гордо покинула корт, подякувавши глядачам за підтримку.

Вінус Вільямс не потиснула руку судді: дивіться відео

Легендарному Вінус Вільямс вилетіла вже у першому колі Вімблдону-2023. Еліна Світоліна у наступному раунді зіграє проти дуже незручної суперниці з Бельгії – Елізе Мертенс. Опонента посідає 28-му позицію у рейтингу WTA.

В очних протистояннях тенісистки провели вже 5 матчів, у яких українка тричі святкувала перемогу при 2-х поразках. Востаннє грали у 2021-му, коли бельгійка переграла Еліну 2:1 (6:3, 5:7, 10:6).

У перший змагальний день Вімблдону-2023 перемогу здобула ще одна українка Леся Цуренко, яка обіграла американку Клер Лю – 6:3, 3:6, 6:4. Натомість Катерина Байндль програла представниці Канади Лейлі Фернандес – 4:6, 6:4, 4:6. 4 липня на лондонський корт вийдуть дві інші українки – Марта Костюк і Ангелін Калініна.