"Винний" у хворобі Мессі: аргентинські вболівальники погрожують відомому ді-джею

Зірка ПСЖ Ліонель Мессі у неділю, 2 січня, отримав позитивний тест на коронавірус. Аргентинські шанувальники почали шукати винних у хворобі футболіста.

Аргентинський ді-джей став "популярним" за один день

Місцеві ЗМІ інформують про те, що зіркового футболіста міг заразити коронавірусом ді-джей Фернандо Паласіо, який відпочивав з Мессі на вечірці.

До слова Ліонель Мессі захворів на коронавірус

Також медіа зазначають, що раніше двоє людей, які були на іншій вечірці за участю музиканта, теж здали позитивні тести на коронавірус. Тому підозри впали саме на Паласіо.

Сам ді-джей розповів, що в одну мить став однією з найпопулярніших персон в Аргентині. Проте він наголосив, що не причетний до інфікування Мессі.

"Люди, ви взагалі нормальні? Прокинувся вранці та побачив своє ім'я в трендах твітеру, тому що я нібито заразив Мессі. Мене назвали "вбивцею", а також надіслали низку повідомлень із погрозами. У мене немає коронавірусу. Я не заражав Мессі", – написав Паласіо у своєму твітері.

Одразу чотири гравці ПСЖ захворіли на коронавірус. Серед хворих є лідер команди Ліонель Мессі. Наразі невідомо, коли форвард повернеться до гри.