"Дам йому ляпаса, якщо заговорить": Вінісіусу погрожували у фіналі Суперкубка Іспанії

Реал тринадцятий раз у своїй історії виграв Суперкубок Іспанії. У фіналі "вершкові" впевнено перемогли Барселону.

Матч закінчився з рахунком 4:1. Головним героєм матчу став Вінісіус Жуніор, який оформив хет-трик у ворота каталонської команди.

Дивіться також Статистичний факт: Лунін найкращий воротар Ла Ліги за важливими показниками – порівняння з Кепою

Через що виник конфлікт

Він глузував з чемпіонів Ла Ліги, жестами показуючи рахунок на табло.

Це роздратувало вінгера Барселони Феррана Торреса. Як зазначають ЗМІ, він ледь стримався, щоб не накинутись на кривдника команди.

"Якщо цей хлопець заговорить зі мною, клянусь, дам йому ляпаса.

Якщо цей мудило заговорить до мене – зламаю його", – сказав Торрес на лаві запасних.

Головні події "класико"