"Дам йому ляпаса, якщо заговорить": Вінісіусу погрожували у фіналі Суперкубка Іспанії
16 січня 2024, 16:15Читать новость на русском
Джерело:Madrid Xtra
Реал тринадцятий раз у своїй історії виграв Суперкубок Іспанії. У фіналі "вершкові" впевнено перемогли Барселону.
Матч закінчився з рахунком 4:1. Головним героєм матчу став Вінісіус Жуніор, який оформив хет-трик у ворота каталонської команди.
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Через що виник конфлікт
Він глузував з чемпіонів Ла Ліги, жестами показуючи рахунок на табло.
Це роздратувало вінгера Барселони Феррана Торреса. Як зазначають ЗМІ, він ледь стримався, щоб не накинутись на кривдника команди.
"Якщо цей хлопець заговорить зі мною, клянусь, дам йому ляпаса.
Якщо цей мудило заговорить до мене – зламаю його", – сказав Торрес на лаві запасних.
Головні події "класико"
- Нагадаємо, що Реал представляє український голкіпер Андрій Лунін, для нього це був другий переможний Суперкубок Іспанії.
- Реал відразу вийшов вперед з двоголевою перевагою завдяки дублю Вінісіуса Жуніора. Лунін зробив кілька важливих сейвів, в тому числі від удару Левандовського та Торреса, але все ж таки пропустив м'яч від польського гравця з-за меж штрафного.
- На перерву команди пішли за переваги Реала після того, як Вінісіус забив третій гол з пенальті. У другому таймі Родріго зробив рахунок 4:1. Барселона залишилася в меншості після червоної картки Араухо.
- Лунін завершив матч з п'ятьма сейвами та 16 точними передачами з 24. Реал переміг 4:1, вигравши Суперкубок Іспанії втринадцяте і наблизився до рекорду Барселони.