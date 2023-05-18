Неприйняття: Вінісіус емоційно поспілкувася з Анчелотті після пропущеного голу в ЛЧ– фото

Мадридський колектив не бажав так легко поступатися своєму іменитому супернику. У гравців здавали нерви.

Реал поступився Манчестер Сіті в півфіналі Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 4:0. Гравці "вершкових" намагалися взяти все в свої руки.

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Вулкан емоцій вибухнув

Вінісіус Жуніор, який звик бути в центрі уваги як в позитивному, так і в негативному ключі, знову вирішив виділитися. Бразильський вінгер після першого пропущеного голу від Манчестер Сіті вирішив поспілкуватися з головним тренером мадридців Карло Анчелотті. Вінісіус накинувся на наставника "вершкових" емоційно даючи йому поради щодо гри.

Бразильський футболіст намагався донести італійському фаіавцеві, що Реал занадто глибоко відійшов назад замість того, щоб тиснути на ворота суперника, що на його думку і стало причиною пропущеного гола. Згодом мадридський клуб пропустив ще три м'ячі та покинув ЛЧ. Після гри журналісти запитали Анчелотті, що йому говорив Вінісіус. Коуч мадридців відповів: "Я не знаю, я не пам'ятаю".

Емоційна розмова Вінісіуса та Анчелотті / Mundo Deportivo

Нагадаємо, що Манчестер Сіті у вирішальному поєдинку найпрестижнішого турніру Європи зустрінеться з Інтером, який пройшов у півфінал свого споконвічного суперника Мілан. "Змії" у фіналі Ліги чемпіонів не грали 13 років. Колективи проведуть матч у Стамбулі 10-го червня. Однак в УЄФА розглядають варіант про можливе перенесення фіналу в інше місто через політичну ситуацію в Туреччині після президентських виборів.