Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника, але є нюанс

Донецький Шахтар і бразильський Інтернасьонал досягли угоди про трансфер захисника Вінісіуса Тобіаса. Футболіст буде грати за клуб з 2022 року.

Бразильський захисник продовжить кар'єру в Шахтарі: він зможе приєднатися до команди в лютому 2022 року за досягнення 18-річчя.

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Що відомо про Вінісіуса Тобіаса

До лютого 2022 року Тобіас буде виступати за Інтернасьонал U-20.

Основна позиція Вінісіуса – правий захисник, також він здатний зіграти на позиції правого вінгера.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що донецький клуб вже зараз заплатить за гравця 4,5 мільйона євро, а ще 1,5 мільйона буде виплачено в лютому 2022 року.

Також в контракті прописані можливі бонуси, які тримаються в секреті.

Вінісіус ще не заграний за першу команду Інтера, але вважається одним з головних талантів команди. Раніше бразильські ЗМІ приписували інтерес до хлопця з боку Ювентуса, Манчестер Сіті і Реала.