"Просто хочу грати у футбол": зірка Реала розплакався після запитань про расизм – відео

У вівторок, 26 березня, відбудеться чимало товариських матчів між футбольними збірними. Найбільш статусним серед них буде зустріч Іспанії та Бразилії.

Поєдинок відбудеться в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" та розпочнеться о 22:30 (за Києвом). Востаннє команди зустрічалися між собою у 2013 році й тоді впевнену перемогу (3:0) здобули представники Латинської Америки.

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Расисти не досягнуть свого

Напередодні відбулася передматчева пресконференція. Футболіста Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора журналісти запитали щодо расизму, жертвою якого він неодноразово ставав раніше.

Зірковий вінгер не зміг стримати сльози після цих питань. Він заявив, що проблема є дуже актуальною та не хоче більше бачити страждань чорношкірих людей.

Я просто хочу грати у футбол, робити все для свого клубу, своєї сім'ї, і ніколи не бачити, як страждають чорношкірі люди. Я ніколи не думав про те, щоб покинути Іспанію, бо це означало б дати расистам те, чого вони хочуть. Я не збираюся залишати найкращий клуб у світі. Я залишусь твердим та сильним, бо президент і клуб підтримують мене,

– сказав Вінісіус.

Дивіться відео з емоціями Вінісіуса

Нагадаємо, що бразилець дуже часто стикається з цькуванням на стадіонах через расистські прояви. З червня 2023 року він очолює комітет ФІФА по боротьбі з расизмом.

. Вінісіус Жуніор у сезоні-2023/2024 провів 28 матчів за Реал, у яких забив 18 голів та віддав 6 результативних передач.