Порівнює з братом: одноклубник Мудрика розповів, як сумує за українцем
Джерело:Premier League Brasil
Вінгер Страсбура Анжело Габріел, який належить Челсі, розповів про за ким найбільше сумує з лондонського клубу. Він виокремив українського гравця.
19-річний бразилець розповів, що сумує за Михайлом Мудриком. Він називає його братом.
Дивіться також Розчинився на полі: тренер Челсі оцінив гру Мудрика у ганебній поразці в Кубку ліги
Габріел розповів про дружбу з Мудриком
"Той, хто мені дуже подобається – це мій брат Мудрик. Я сумую за ним, за розмовами та спільними тренуваннями. Я вже знав, що він майстер. Не очікував, що ми з ним так швидко потоваришуємо.
Але коли він почав зі мною розмовляти, я згадав, що він грав за «Шахтар», а там було багато бразильців. Мудрик – хлопець з величезним серцем. Він трохи український бразилець. Він мій друг, я сумую за ним. Ми завжди спілкуємося в інстаграмі", – сказав Габріел.
Зазначимо, що бразилець перейшов у Челсі влітку минулого року та провів разом з командою передсезонну підготовку, але згодом на правах оренди перейшов у Страсбур, яким володіє BlueCo – компанія-власник Челсі.
Що відомо про виступи гравців у сезоні
- Цього сезону Анжело провів 16 матчів у Лізі 1, у яких віддав 2 асисти.
- Мудрик у цьому сезоні провів за Челсі у загальному 21 матч, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.