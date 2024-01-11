19-річний бразилець розповів, що сумує за Михайлом Мудриком. Він називає його братом.

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Габріел розповів про дружбу з Мудриком

"Той, хто мені дуже подобається – це мій брат Мудрик. Я сумую за ним, за розмовами та спільними тренуваннями. Я вже знав, що він майстер. Не очікував, що ми з ним так швидко потоваришуємо.

Але коли він почав зі мною розмовляти, я згадав, що він грав за «Шахтар», а там було багато бразильців. Мудрик – хлопець з величезним серцем. Він трохи український бразилець. Він мій друг, я сумую за ним. Ми завжди спілкуємося в інстаграмі", – сказав Габріел.

Зазначимо, що бразилець перейшов у Челсі влітку минулого року та провів разом з командою передсезонну підготовку, але згодом на правах оренди перейшов у Страсбур, яким володіє BlueCo – компанія-власник Челсі.

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